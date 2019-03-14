Михаил Сутягинский: Производство на заводе «Титан-Полимер» не будет взрывоопасным

12:55, 14 марта 2019, ПАИ

Производство на псковском заводе «Титан-Полимер» не будет взрывоопасным по технологическому процессу, заявил руководитель группы компаний «Титан» Михаил Сутягинский. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с пресс-конференции, которая проходит в Пскове сегодня, 14 марта. Михаил Сутягинский заверил, что никаких внештатных ситуаций на производстве произойти не может.

Он напомнил, что предприятию предстоит пройти государственную экспертизу, а это «не анализы сдать в поликлинику». «Там столько параметров - за голову схватиться!» - отметил руководитель группы компаний «Титан».

Напомним, ООО «Псковский завод «Титан-Полимер» - якорный резидент ОЭЗ «Моглино». На территории особой экономической зоны планируется открыть крупный промышленный комплекс по импортозамещающему производству ПЭТФ мощностью до 170 тыс. тонн год и БОПЭТ мощностью до 70 тыс. тонн год.

14 февраля губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель Совета директоров группы компаний «Титан» Михаил Сутягинский заключили на площадке Российского инвестиционного форума в Сочи соглашение об экологическом партнерстве администрации региона и холдинга.