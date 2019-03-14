Олег Бедских: «Конфликтов производств» в ОЭЗ «Моглино» не будет

13:14, 14 марта 2019, ПАИ

«Конфликтов производств» в Особой экономической зоне (ОЭЗ) «Моглино» не будет, заявил исполняющий обязанности генерального директора управляющей компании ОЭЗ «Моглино» Олег Бедских на пресс-конференции сегодня, 14 марта.

Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, Олег Бедских добавил, что наложения санитарно-защитных зон различных производств также не предвидится, как и угроз для бизнеса в пищевом и фармацевтическом кластере.

Руководитель группы компаний «Титан» Михаил Сутягинский подтвердил, что «конфликтов между бизнесами в «Моглино» нет». В качестве примера он назвал завод «Псков Фарма», который будет пользоваться продукцией предприятия «Титан-Полимер» для упаковки таблеток. Он также назвал авантюристами всех, кто распространяет недостоверную информацию относительно будущего производства.

Напомним, ООО «Псковский завод «Титан-Полимер» - якорный резидент ОЭЗ «Моглино». На территории особой экономической зоны планируется открыть крупный промышленный комплекс по импортозамещающему производству ПЭТФ мощностью до 170 тыс. тонн год и БОПЭТ мощностью до 70 тыс. тонн год.

14 февраля губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель Совета директоров группы компаний «Титан» Михаил Сутягинский заключили на площадке Российского инвестиционного форума в Сочи соглашение об экологическом партнерстве администрации региона и холдинга.