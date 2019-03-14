Александр Голышев: Дебаты по поводу создания объединенного федерального музея в Псковской области завершены

13:34, 14 марта 2019, ПАИ

Период дебатов по поводу создания объединенного федерального музея в Псковской области завершен, заявил советник губернатора, руководитель регионального отделения Российского военно-исторического общества, профессор культурологии Александр Голышев в прямом эфире проекта ПАИ-live сегодня, 14 марта.

Он сообщил, что 4 марта губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал соответствующее распоряжение, в которое вошли все предложения. Александр Голышев напомнил, что хранители музеев беспокоились о сохранении экспозиций, и после распоряжения главы региона все стало предельно ясно. По словам профессора, уточнена дорожная карта и все решения, которые должны быть приняты для объединения Псковского и Изборского музеев-заповедников. «Все идет четко по законодательству», - подчеркнул Александр Голышев.

Он отметил, что уже есть общий устав, который устраивает все музеи. Спикер заверил, что все сотрудники учреждений не пострадают, все пожелания учтены. Он добавил, что после заседания в Общественной палате региона встречи проходят каждый день, в том числе с участием первого вице-губернатора Псковской области Веры Емельяновой. «Работа идет постоянно», - заверил Александр Голышев.

Напомним, решение о передаче объединенного Псковского музея-заповедника на федеральный уровень было принято в августе прошлого года по итогам визита в регион министра культуры РФ Владимира Мединского. С инициативой придания Псковскому и Изборскому музеям-заповедникам федерального статуса ранее выступал Михаил Ведерников.

По его поручению в конце 2018 года при администрации области была создана рабочая группа по вопросам объединения музеев под председательством первого заместителя губернатора Веры Емельяновой. В ее состав вошли руководители областных комитетов по культуре, по управлению государственным имуществом, правового управления, а также специалисты Псковского и Изборского музеев-заповедников.