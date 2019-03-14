Решение о назначении директора псковского объединенного музея примет Москва

13:52, 14 марта 2019, ПАИ

Решение о назначении директора псковского объединенного музея примет Москва. Об этом сообщил советник губернатора, курирующий создание этого музея, руководитель регионального отделения Российского военно-исторического общества, профессор культурологии Александр Голышев в ходе прямого эфира проекта ПАИ-live сегодня, 14 марта.

О директоре музея-заповедника «Изборск» Наталье Дубровской Александр Голышев отозвался как о «серьезном директоре с большим опытом». «Сейчас она будет руководить Изборским музеем, а дальше - будет видно», – отметил он.

Александр Голышев пояснил, что руководитель новой структуры будет осуществлять «чисто техническое руководство» для того, чтобы собрать пакет документов и передать в Москву.