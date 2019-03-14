18 миллионов рублей превысил ущерб от пожаров в Псковской области

16:47, 14 марта 2019, ПАИ

За 2 месяца текущего года на территории Псковской области на объектах и в жилом секторе зарегистрированы 240 пожаров, которые нанесли прямой материальный ущерб в размере 18 млн 279 тыс. рублей. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, на пожарах погибли 15 человек (все взрослые), столько же получили травмы.

В городах и райцентрах области зарегистрированы 138 пожаров, ущерб от которых составил 8 млн 364 тыс. рублей, погибли 5 человек.

В сельской местности за текущий период зафиксировали 102 пожара, материальный ущерб от них составил 9 млн 915 тыс. рублей. На пожарах погибли 10 человек, из них один человек в нетрезвом виде.

Основная доля пожаров и ущерба от них приходятся на жилой сектор, где за 2 месяца случилось 209 пожаров с прямым материальным ущербом на 13 млн 701 тыс. рублей. Именно в жилом секторе погибли 15 человек (100% от общего числа погибших).

В ведомстве подчеркнули, что основные причины пожаров в жилом секторе – это неосторожное обращение с огнем (92 случая), нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования (48 случаев), нарушение правил устройства и эксплуатации печи (58 случаев), поджоги (8 случаев) и прочие (3 случая).

Пожары уничтожили 69 строений на 4,1 тыс. квадратных метров площадей и 2 единицы автотранспорта. Огнеборцы спасли 493 человека, материальные ценности на сумму 27 млн 472 тыс. рублей, 243 строения и 9 единиц автотранспорта.

Из числа погибших людей 10 человек были пенсионного возраста, 4 - без определенного рода деятельности и один рабочий.