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Общество

Юлия Ярышкина: Ситуация в доме, по которому поступила жалоба на запах газа, находится под контролем

«Ситуация в доме № 2 по улице Дружбы, а также жильцы квартиры, на которых поступила жалоба на сайт губернатора области Михаила Ведерникова, находятся под постоянным контролем», - заявила Псковскому агентству информации исполняющая обязанности главы администрации города Великие Луки Юлия Ярышкина.

На сайте главы региона от имени жильцов дома размещена жалоба на запах газа, источником которого, как отмечается в обращении, является одна из квартир, где проживает семья с инвалидом I группы.

Юлия Ярышкина сообщила, что по поручению губернатора Михаила Ведерникова было проведено оперативное совещание с участием сотрудников Роспотребнадзора, полиции, ЖКХ, управляющей компании, органов социальной защиты. На нём отмечалось, что в квартире недавно был отключен газ, после проверки всего газового оборудования, которое признано исправным, его вновь включили.

«Эта семья проживает в муниципальной квартире по договору социального найма, она давно находится под нашим постоянным контролем, поэтому с ситуацией мы знакомы.  Инвалид I группы, о котором идёт речь, находится на лечении в клинике и пробудет там ещё долго. В квартире сейчас проживают 82-летняя женщина и её дочь», - рассказала Юлия Ярышкина.

Также она добавила, что жалобу на сайте главы региона разместили не жильцы дома, а женщина, проживающая по другому адресу, но приходящая в дом 2 по улице Дружбы к своей родственнице. «От жильцов дома жалоб никогда не поступало, а ведь семья с инвалидом проживает там уже 30 лет», - заметила и. о. главы администрации Великих Лук.

Что касается антисанитарии в квартире, то, по её словам, фотографии, размещённые на сайте губернатора, сделаны до того, как уборку там провели волонтёры, теперь семья пообещала самостоятельно навести порядок. 

«Ситуация находится под контролем, все службы в курсе происходящего и в контакте с лечащим врачом», - заключила Юлия Ярышкина.

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