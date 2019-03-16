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Общество

Привлекать внимание солнца советует 16 марта народный календарь

Сегодня, 16 марта, отмечается память мученика Евтропия Амасийского, жившего в III-IV веках в Малой Азии и погибшего за веру от рук язычников. Об этом сообщает calend.ru.

В народе имя святого зарифмовали в поговорку: «Евтропий путь торопит да снег топит». В этот день нужно было обойти поле крест-накрест — привлечь внимание солнца, упросить его растопить снег. Также на Руси говорили: «Когда солнце закатилось, не бросай сор на улицу — пробросаешься»; «По закате солнца хлеба и денег в долг не дают».

Судили по солнцу и о погоде: солнце садится в облако — следующий день будет ненастным.

Главным событием Евтропиева дня было пробуждение медведя. Считалось, что именно в это время хозяин леса выходит из берлоги.

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