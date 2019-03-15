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Общество

1147 случаев заражения гельминтозами выявлены в Псковской области в 2018 году

На территории Псковской области за 2018 год зарегистрированы 1147 случаев заражения гельминтозами. Как сообщил Псковскому агентству информации главный врач Центра гигиены и эпидемиологии региона Сергей Никифоров, по отношению к аналогичному периоду 2017 года наблюдается снижение заболеваемости на 19,4% в абсолютных цифрах, в показателях - на 18,4%.

В области зарегистрированы 217 случаев аскаридоза. Показатель заболеваемости выше среднеобластного зафиксирован в Бежаницком, Великолукском, Красногородском, Новосокольническом, Опочецком, Пушкиногорском, Усвятском районах и в городе Великие Луки. 57,1% из числа инвазированных аскаридами приходится на возрастную группу в возрасте от 0 до 14 лет (в 2017 году -71,8%).

По отношению к 2017 году рост числа заболевших токсокарозом составил 7 случаев, в возрастной группе до 14 лет зарегистрированы 4 больных; все случаи заболеваний подтверждены серологически. Заболевания зарегистрированы в Пскове, Псковском, Печорском районах.

Также в регионе выявлены 885 случаев энтеробиоза, по сравнению с 2017 годом наблюдается снижение на 11,1%. На долю детей до 14-ти лет приходится 93,9% случаев. Показатель заболеваемости в целом выше среднеобластного в Бежаницком, Гдовском, Дедовическом, Красногородском, Невельском, Новоржевском, Новосокольническом, Опочецком, Плюсском, Порховском, Пушкиногорском, Пыталовском, Стругокрасненском, Усвятском районах. 

В 2018 году на территории области зарегистрированы 13 случаев дифиллоботриоза (в том числе у 1 ребенка до 14 лет)  – в Пскове, Псковском, Печорском, Палкинском районах.

Зафиксированы 25 случаев заболеваний лямблиозом – в Пскове, Великих Луках, Великолукском, Новосокольническом, Печорском и Псковском районах. 88% случаев заболеваний приходится на детей до 14-ти лет.

Микробиологическая лаборатория ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиолгии в Псковской области» проводила в 2018 году паразитологические исследования. В частности, 14 тыс. 266 человек обследованы на гео- и биогельминтозы (положительных – 41, выделены аскариды-0,28%), а также 19 тыс. 634 человек - на энтеробиоз (положительных 57 или 0,29%).

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