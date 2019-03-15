Рекультивировать свалку вблизи Красногородска обязал суд районную администрацию

12:58, 15 марта 2019, ПАИ

Суд обязал администрацию Красногородского района до 1 января 2020 года разработать проект рекультивации земельного участка вблизи райцентра, предназначенного для размещения отходов производства и потребления, и провести работы по восстановлению земель. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной прокуратуре.

Псковская природоохранная межрайонная прокуратура установила, что санкционированная свалка твердых коммунальных отходов, расположенная вблизи поселка Красногородск, не включена в государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО). Кроме того, в настоящее время нет специализированной организации, осуществляющей эксплуатацию свалки. Вместе с тем в нарушение требований Земельного кодекса и Федерального закона «Об отходах производства и потребления» администрация района не приняла каких-либо действий, направленных на прекращение размещения отходов на данном участке, а также на его рекультивацию.

Выявленные нарушения послужили основанием для обращения природоохранной прокуратуры в Пыталовский районный суд с исковым заявлением. Суд удовлетворил требования природоохранной прокуратуры, но орган местного самоуправления обжаловал судебное решение в апелляционном порядке. Апелляционная инстанция Псковского областного суда признала решение суда законным и обоснованным.

Исполнение судебного акта находится на контроле в Псковской природоохранной межрайонной прокуратуре.