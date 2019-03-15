0
13:15
Избавить от антибиотиков молоко планируют в России
12:15
Лекция сотрудника Фонда «Историческая память» прошла на истфаке ПсковГУ
12:03
Михаил Ведерников: Администрация области намерена вывести коммунальное обслуживание на новый качественный уровень
10:23
Пятый том книги «Солдаты Победы» готовится к изданию в Псковской области
23:00
Полицейских познакомили с историей уголовно-исполнительной системы и Псковского филиала Академии ФСИН
22:58
Литургию преждеосвященных Даров возглавил митрополит Тихон в кафедральном соборе Пскова
22:37
Воздержаться от выхода на лед в весеннее время призывают псковичей инспекторы ГИМС
Еще новости
Общество

Рекультивировать свалку вблизи Красногородска обязал суд районную администрацию

Суд обязал администрацию Красногородского района до 1 января 2020 года разработать проект рекультивации земельного участка вблизи райцентра, предназначенного для размещения отходов производства и потребления, и провести работы по восстановлению земель. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной прокуратуре. 

Псковская природоохранная межрайонная прокуратура установила, что санкционированная свалка твердых коммунальных отходов, расположенная вблизи поселка Красногородск, не включена в государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО). Кроме того, в настоящее время нет специализированной организации, осуществляющей эксплуатацию свалки. Вместе с тем в нарушение требований Земельного кодекса и Федерального закона «Об отходах производства и потребления» администрация района не приняла каких-либо действий, направленных на прекращение размещения отходов на данном участке, а также на его рекультивацию.

Выявленные нарушения послужили основанием для обращения природоохранной прокуратуры в Пыталовский районный суд с исковым заявлением. Суд удовлетворил требования природоохранной прокуратуры, но орган местного самоуправления обжаловал судебное решение в апелляционном порядке. Апелляционная инстанция Псковского областного суда признала решение суда законным и обоснованным.

Исполнение судебного акта находится на контроле в Псковской природоохранной межрайонной прокуратуре.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Ситуация с ТБО в Псковской области
Михаил Ведерников призвал регоператора по обращению с ТКО оперативно реагировать на обращения граждан и повысить качество услуг Норму по переработке мусора хотят установить региональным операторам в России Единые требования к объектам размещения ТКО разработают в России до июля Законопроект о штрафах за отсутствие договора за вывоз мусора отклонили депутаты Псковского облсобрания Сергей Грахов: По фактам неправильных начислений в тарифах по вывозу ТКО следует обращаться в Псковские коммунальные системы Анатолий Копосов: Если муниципалитеты не будут заниматься этой проблемой, мы мусор не соберем Усилить в Псковской области разъяснительную работу по вопросам вывоза ТКО попросила Наталья Тудакова Сергей Грахов: У нас умудряются обмануть даже счетчики в квартирах, а считать, сколько произвел человек мусора - ещё сложнее Александр Котов рекомендовал Сергею Грахову обратить внимание на расчеты между регоператором по вывозу ТКО и транспортной компанией Псковские депутаты закрепили рекомендации «Единой России» по утилизации ТКО
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Избавить от антибиотиков молоко планируют в России
15 марта 2019
Избавить от антибиотиков молоко планируют в России
Лекция сотрудника Фонда «Историческая память» прошла на истфаке ПсковГУ
15 марта 2019
Лекция сотрудника Фонда «Историческая память» прошла на истфаке ПсковГУ
Михаил Ведерников: Администрация области намерена вывести коммунальное обслуживание на новый качественный уровень
15 марта 2019
Михаил Ведерников: Администрация области намерена вывести коммунальное обслуживание на новый качественный уровень
Пятый том книги «Солдаты Победы» готовится к изданию в Псковской области
15 марта 2019
Пятый том книги «Солдаты Победы» готовится к изданию в Псковской области
Полицейских познакомили с историей уголовно-исполнительной системы и Псковского филиала Академии ФСИН
14 марта 2019
Полицейских познакомили с историей уголовно-исполнительной системы и Псковского филиала Академии ФСИН
Литургию преждеосвященных Даров возглавил митрополит Тихон в кафедральном соборе Пскова
14 марта 2019
Литургию преждеосвященных Даров возглавил митрополит Тихон в кафедральном соборе Пскова
Воздержаться от выхода на лед в весеннее время призывают псковичей инспекторы ГИМС
14 марта 2019
Воздержаться от выхода на лед в весеннее время призывают псковичей инспекторы ГИМС
Весовую гирьку Х века из поселения Горожане Новосокольнического района продемонстрировали археологи
14 марта 2019
Весовую гирьку Х века из поселения Горожане Новосокольнического района продемонстрировали археологи

Идет загрузка...