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Общество

План мероприятий в рамках «Десятилетия детства» до 2020 года утвердили в Псковской области

План проводимых в регионе основных мероприятий в рамках «Десятилетия детства» до 2020 года разработала и утвердила администрация Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации, Комитет по социальной защите Псковской области стал ответственным исполнителем и координатором этого плана. Соисполнителями выступили государственные органы исполнительной власти региона, а также подведомственные им учреждения и организации, органы местного самоуправления муниципальных образований.

Отмечается, что план содержит в себе мероприятия, которые направлены на повышение благосостояния семей с детьми и развитие, имеющейся в области, инфраструктуры детства. В том числе он коснется вопросов обеспечения безопасности детей, формирования здорового образа жизни у детей и молодежи, внедрения здоровье сберегающих технологий и основ медицинских знаний, всестороннего образования детей и многое другое.

Ознакомиться с документом можно здесь>>>

Напомним, в прошлом году в феврале в Пскове под руководством заместителя председателя Правительства РФ Ольги Голодец состоялось первое заседание экспертной рабочей группы «Здоровый ребенок» при Координационном совете при Правительстве РФ. В заседании принял участие губернатор области Михаил Ведерников. По итогам работы члены экспертной группы разработали ряд предложений для включения в план программы «Десятилетие детства», которая определена указом президента России Владимира Путина.

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