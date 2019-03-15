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Общество

Псковский курсант Дмитрий Рудометов побывал в Москве на праздничном мероприятии в честь 140-летия образования УИС

На концерт были приглашены курсанты образовательных организаций ФСИН России, добившиеся значительных успехов в учебе, науке и спорте, и все они были награждены памятными подарками от Центрального аппарата ФСИН России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского филиала Академии ФСИН России.

От Академии права и управления ФСИН России на концерт были направлены пять курсантов во главе с заместителем начальника курса психологического факультета Анатолием Истоминым.

Псковский филиал академии представлял курсант 5 курса Дмитрий Рудометов, который является отличником учебы, постоянным участником международных, межведомственных и внутривузовских научно-практических, научно-теоретических конференций и иных научных мероприятий, а также интеллектуальных турниров, проводимых в образовательной организации, и за ее пределами. С 2017 года курсант возглавляет совет самоуправления курсантов и студентов Псковского филиала Академии ФСИН России.

 

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