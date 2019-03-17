Названо общее число туристических поездок землян за год

17:24, 17 марта 2019, ПАИ

В 2018 году жители планеты совершили четыре миллиарда туристических поездок. Это на 5% больше показателей прошлых лет, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на иследовательскую компанию Euromonitor International.

Лидерами по выездному туризму, как и прежде, остаются американцы В прошлом году они совершили 115,3 миллиона поездок. На вершине рейтинга жители Германии, Китая, Великобритании и Франции.

В России, по сравнению с 2013 годом, число туристических выездов снизилось на 21%. Но относительно 2017 года в 2018-м число выездов граждан РФ за рубеж выросло на 6%, а туристических поездок — на 7%. Россияне предпочитали отдыхать в Турции, Германии, Таиланде, Италии и Испании.

При этом в России стабильно растёт въездной поток — в 2018 году он увеличился на 2%. Больше всего визитов в Россию совершили граждане Китая, Германии, Южной Кореи, США и Израиля.

Аналитики прогнозируют, что выездной туризм из России до 2023 года вырастет в среднем на 3% в год — до 45 миллионов поездок, а въездной поток увеличится на 5%.