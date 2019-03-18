День воссоединения Крыма с Россией отмечается 18 марта

09:51, 18 марта 2019, ПАИ

18 марта в России отмечается День воссоединения Крыма с Россией, сообщает calend.ru. На территории Крыма этот день является праздничным и выходным.

Именно в этот день в 2014 году Крым (это территории полуострова Крым с расположенными на ней республикой Крым и Севастополем, которые до этого входили в состав Украины) официально вошёл в состав Российской Федерации. Возвращение этих территорий в состав России было зафиксировано межгосударственным договором, подписанным 18 марта 2014 года в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в Москве главами России и Республики Крым.

Согласно документу республика Крым и Севастополь были не просто приняты в состав РФ, но и стали ее новыми субъектами. Надо отметить, что выход Крыма из состава Украины – это одно из последствий политического кризиса на Украине конца 2013 – начала 2014 годов.

Напомним, что в 1921 году в составе РСФСР была образована многонациональная Крымская АССР, преобразованная в 1946-м в Крымскую область, которая в 1954 году была передана в состав Украинской ССР (кроме Севастополя, он с 1948 года являлся городом республиканского подчинения РСФСР). После распада СССР в 1991 году, в Крымской области был проведен референдум по воссозданию Крымской автономии, а в 1992 году была принята крымская конституция, которая установила вхождение Крыма в состав Украины на договорных отношениях.

Но в связи с обострением политической ситуации на Украине в конце 2013 года, руководство Крыма придерживалось линии сближения с Россией. А после смены власти в стране в феврале 2014 года, «в условиях рвения к власти групп национал-фашистского толка», Верховный совет автономной республики Крым и Севастопольский городской совет 11 марта 2014 года приняли декларацию о независимости автономной республики Крым и Севастополя. 16 марта прошел общереспубликанский референдум о статусе Крыма, опираясь на результаты которого (когда более 96% избирателей высказались за вхождение республики в состав РФ), Верховный Совет и провозгласил Крым независимым суверенным государством – республикой Крым, в которой Севастополь имеет особый статус.

Уже независимое государство обратилось к Российской Федерации с предложением о принятии его в состав РФ в качестве нового субъекта. О чём 18 марта и был подписан соответствующий договор в Москве, а ещё через 3 дня президент России подписал закон о присоединении Крыма.