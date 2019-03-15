20 апреля в Печорах откроется сезон органных концертов
20 апреля в 16:00 в Печорах откроется сезон органных концертов, сообщили Псковскому агентству информации организаторы выступлений.
В этот день в лютеранской кирхе святого Петра выступит российско-норвежский органист, дирижёр, композитор, магистр церковной музыки Андрей Миргородский.
Андрей Миргородский - выпускник Российской академии музыки имени Гнесиных по специальности хоровое дирижирование и Норвежской академии музыки по специальности церковная музыка, создатель и руководитель хора Ex oriente Lux при католическом кафедральном соборе Непорочного зачатия пресвятой Девы Марии в Москве с 2002-2006. С этим хором музыкант записал три диска литургической музыки. Органист ведёт активную концертную деятельность в Норвегии, Швеции, России.