18 тысяч рублей перевела великолучанка мошеннику

16:43, 18 марта 2019, ПАИ

В Великих Луках местная жительница стала жертвой мошенника. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

15 марта женщине на мобильный телефон позвонил незнакомец, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он заявил, что с банковской карты великолучанки пытались снять деньги и попросил предоставить реквизиты. Женщина сообщила незнакомцу данные карты и с нее позже было списано 18 тысяч рублей. Великолучанка обратилась за помощью в полицию.

Как отметили в ведомстве, за последние дни похожие случаи произошли в Пскове и Палкинском районе.