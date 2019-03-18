День бесплатной юридической помощи пройдёт в Псковской области 22 марта

17:10, 18 марта 2019, ПАИ

22 марта Псковское региональное отделение Ассоциации юристов при поддержке Нотариальной и Адвокатской палат Псковской области проведет День бесплатной юридической помощи. Как сообщили Псковскому агентству информации в организации, консультации будут проводиться в офисе регионального отделения Ассоциации юристов (Псков, улица Ленина, 7) с 10:00 до 18:00.

«В формате «открытых дверей» будут дежурить юристы, которые готовы оказать социально-незащищенным гражданам квалифицированную юридическую помощь. В проведении дня бесплатной юридической помощи также поучаствуют представители федеральной службы судебных приставов», - отметили в Ассоциации юристов.

Предварительная запись на консультации не проводится, консультирование будет осуществляться в порядке очереди. Жители области смогут получить правовые консультации в нотариальных конторах.

Оказание бесплатной юридической помощи населению – одно из приоритетных направлений работы Ассоциации. Региональные отделения Ассоциации за период с момента учреждения создали и консолидировали под эгидой Ассоциации более 700 общественных приемных и центров бесплатной юридической помощи. Ежеквартально в рамках проекта «Бесплатная юридическая помощь» Ассоциация проводит Единый день бесплатной юридической помощи, получивший ещё в конце 2013 года статус международного. Традиционно в этот день открываются более 1 тысячи 500 общественных приемных, центров бесплатной юридической помощи и юридических клиник во всех регионах России и ряде зарубежных стран, где граждане могут получить бесплатную юридическую консультацию. Мероприятие проводится в формате Дня открытых дверей в течение всего рабочего дня. В качестве консультантов в этот день выступают представители органов исполнительной и законодательной власти, адвокаты, нотариусы, представители юридического бизнеса, молодежного движения Ассоциации и профессорско-преподавательского состава вузов. Ежегодно в рамках проекта «Бесплатная юридическая помощь» Ассоциации бесплатные консультации получают более 100 тысяч граждан России во всех регионах, а также в ряде зарубежных стран.

Отметим, Псковское региональное отделение Ассоциации постоянно проводит работу по оказанию бесплатной юридической помощи социально-незащищенным гражданам. Так, на базе регионального отделения Ассоциация юристов России работают Информационно-координационный центр бесплатной юридической помощи и «горячая линия» (8-953-235-67-67) для граждан, нуждающихся в юридической помощи.