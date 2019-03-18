Выставка «Золотая кошка Пскова» пройдёт 30-31 марта
Международная выставка кошек «Золотая кошка Пскова» состоится 30-31 марта в Городском культурном центре. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в клубе любителей кошек «Плескава».
На выставке будут представлены около 130 кошек различных пород.
Предстоящее мероприятие будет участвовать в рейтинге TopCat, отметили организаторы.
В рамках выставки пройдет WCF-Ring для взрослых и молодых животных, а также WCF-Ring Neuter для кастрированных котов. Экспертами выступят специалисты из России.
Начало выставки - в 10:00.