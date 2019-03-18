Пожарно-тактическое учение пройдёт в здании псковского ТРК «Акваполис» 20 марта

18:04, 18 марта 2019, ПАИ

20 марта в Пскове с 9:00 до 11:00 в здании ТРК «Акваполис» пройдет тренировочное пожарно-тактическое учение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Целью занятия станет оценка уровня противопожарной устойчивости здания ТРК, отработка планов взаимодействия сил и средств местного пожарно-спасательного гарнизона при ликвидации пожара в зданиях с массовым пребыванием людей, проверка боеготовности пожарно-спасательных подразделений.

«В связи с проведением учения просим граждан соблюдать спокойствие», - отметили в МЧС.