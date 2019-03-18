0
21:01
Память Ильи Коровина почтили сотрудники ОМОН в деревне Жидилов Бор Псковского района
20:52
Проект «Интерактивная карта города» запускает администрация Пскова
20:24
140-летие уголовно-исполнительной системы отметили в Пскове
19:49
Жителям себежской деревни Томсино стали угрожать в соцсетях после ситуации с Перчиковой
17:50
Запутанная история
17:22
Выставка «Золотая кошка Пскова» пройдёт 30-31 марта
17:14
Власти Псковской области окажут помощь Перчиковым в ближайшее время
Еще новости
Общество

Пожарно-тактическое учение пройдёт в здании псковского ТРК «Акваполис» 20 марта

20 марта в Пскове с 9:00 до 11:00 в здании ТРК «Акваполис» пройдет тренировочное пожарно-тактическое учение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Целью занятия станет оценка уровня противопожарной устойчивости здания ТРК, отработка планов взаимодействия сил и средств местного пожарно-спасательного гарнизона при ликвидации пожара в зданиях с массовым пребыванием людей, проверка боеготовности пожарно-спасательных подразделений.

«В связи с проведением учения просим граждан соблюдать спокойствие», - отметили в МЧС.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Память Ильи Коровина почтили сотрудники ОМОН в деревне Жидилов Бор Псковского района
18 марта 2019
Память Ильи Коровина почтили сотрудники ОМОН в деревне Жидилов Бор Псковского района
Проект «Интерактивная карта города» запускает администрация Пскова
18 марта 2019
Проект «Интерактивная карта города» запускает администрация Пскова
140-летие уголовно-исполнительной системы отметили в Пскове
18 марта 2019
140-летие уголовно-исполнительной системы отметили в Пскове
Жителям себежской деревни Томсино стали угрожать в соцсетях после ситуации с Перчиковой
18 марта 2019
Жителям себежской деревни Томсино стали угрожать в соцсетях после ситуации с Перчиковой
Выставка «Золотая кошка Пскова» пройдёт 30-31 марта
18 марта 2019
Выставка «Золотая кошка Пскова» пройдёт 30-31 марта
Власти Псковской области окажут помощь Перчиковым в ближайшее время
18 марта 2019
Власти Псковской области окажут помощь Перчиковым в ближайшее время
Эногастрономический ужин «По ту сторону экватора» состоится в псковском ресторане «Инжир» 21 марта
18 марта 2019
Эногастрономический ужин «По ту сторону экватора» состоится в псковском ресторане «Инжир» 21 марта
В Псковской области заработала автоматическая система реагирования властей на жалобы и обращения в соцсетях
18 марта 2019
В Псковской области заработала автоматическая система реагирования властей на жалобы и обращения в соцсетях

Идет загрузка...