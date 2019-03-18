Отключения электроэнергии ожидаются в ряде деревень Гдовского района 19-22 марта

22:44, 18 марта 2019, ПАИ

19-22 марта в Гдовском районе ожидаются отключения потребителей от электроэнергии в связи с ремонтными работами, сообщили Псковскому агентству информации в районной администрации.

19 марта отключат электричество в деревнях Глушь и Яктушино (техническое обслуживание ВЛ-0.4 кВ), а также в населенных пунктах Заречье, Мерзляково, Речицы и Сторожинец (техническое обслуживание ВЛ-10 кВ).

21 марта электроэнергию отключат жителям деревень Верхоляне, Бакин Конец и Карповщина (техническое обслуживание ВЛ-10 кВ), а в деревне Излучье по причине обслуживания подстанции. 22 марта жители деревни Колоколово останутся без электричества из-за технического обслуживания ВЛ-0.4 кВ.