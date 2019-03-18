Киберфестиваль «Кубок Простории» состоится в Пскове 13 апреля

22:02, 18 марта 2019, ПАИ

13 апреля с 13:00 до 20:00 в Пскове состоится киберфестиваль «Кубок Простории», сообщили Псковскому агентству информации в Федерации компьютерного спорта Псковской области.

В фестивале примут участие киберспортсмены из Псковской области и других регионов России. Будут организованы турниры по компьютерным дисциплинам Dota 2, FIFA 19, Hearthstone, CS:GO и Clash Royale.

Победители в дисциплинах Dota 2, CS:GO и Clash Royale будут представлять интересы Псковской области по компьютерному спорту на чемпионате Федерации компьютерного спорта России - 2019.

Помимо соревнований будут организованы косплей-шоу, розыгрыши призов среди игроков и зрителей, настольные игры, робототехника, 3D технологии, очки виртуальной реальности VR, игровые симуляторы, виртуальные танцы и презентация современного оборудования «Кванториума».

Также в рамках киберфестиваля в Пскове впервые будут проведены соревнования по панна-футболу (формат 1-1), и будет организовано обучение полетам на квадрокоптерах.

Мероприятие состоится по адресу: Иркутский переулок, 2.