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Общество

Киберфестиваль «Кубок Простории» состоится в Пскове 13 апреля

13 апреля с 13:00 до 20:00 в Пскове состоится киберфестиваль «Кубок Простории», сообщили Псковскому агентству информации в Федерации компьютерного спорта Псковской области.

В фестивале примут участие киберспортсмены из Псковской области и других регионов России. Будут организованы турниры по компьютерным дисциплинам Dota 2, FIFA 19, Hearthstone, CS:GO и Clash Royale. 

Победители в дисциплинах Dota 2, CS:GO и Clash Royale будут представлять интересы Псковской области по компьютерному спорту на чемпионате Федерации компьютерного спорта России - 2019. 

Помимо соревнований будут организованы косплей-шоу, розыгрыши призов среди игроков и зрителей, настольные игры, робототехника, 3D технологии, очки виртуальной реальности VR, игровые симуляторы, виртуальные танцы и презентация современного оборудования «Кванториума».

Также в рамках киберфестиваля в Пскове впервые будут проведены соревнования по панна-футболу (формат 1-1), и будет организовано обучение полетам на квадрокоптерах. 

Мероприятие состоится по адресу: Иркутский переулок, 2.

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