Киберфестиваль «Кубок Простории» состоится в Пскове 13 апреля
13 апреля с 13:00 до 20:00 в Пскове состоится киберфестиваль «Кубок Простории», сообщили Псковскому агентству информации в Федерации компьютерного спорта Псковской области.
В фестивале примут участие киберспортсмены из Псковской области и других регионов России. Будут организованы турниры по компьютерным дисциплинам Dota 2, FIFA 19, Hearthstone, CS:GO и Clash Royale.
Победители в дисциплинах Dota 2, CS:GO и Clash Royale будут представлять интересы Псковской области по компьютерному спорту на чемпионате Федерации компьютерного спорта России - 2019.
Помимо соревнований будут организованы косплей-шоу, розыгрыши призов среди игроков и зрителей, настольные игры, робототехника, 3D технологии, очки виртуальной реальности VR, игровые симуляторы, виртуальные танцы и презентация современного оборудования «Кванториума».
Также в рамках киберфестиваля в Пскове впервые будут проведены соревнования по панна-футболу (формат 1-1), и будет организовано обучение полетам на квадрокоптерах.
Мероприятие состоится по адресу: Иркутский переулок, 2.