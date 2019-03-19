За нарушение порядка рассмотрения обращения оштрафован глава волости в Стругокрасненском районе

10:15, 19 марта 2019, ПАИ

В Стругокрасненском районе глава Новосельской волости оштрафован на 5 тысяч рублей за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В судебном заседании установлено, что в нарушение требований федерального законодательства глава волости не обеспечил объективное и всестороннее рассмотрение обращения местного жителя по вопросу соблюдения правил благоустройства поселения.

Постановлением мирового судьи глава поселения признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан).