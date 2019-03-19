0
14:15
Неограненный драгоценный камень нашли археологи в Пскове
13:54
Во все тяжкие: ПАИ-live с Сергеем Титовым
13:01
Сумки и украшения ручной работы презентует Татьяна Васильева на выставке «Свадьба EXPO’19»
12:50
Федеральные трассы в Псковской области подготовлены к весеннему паводку
12:20
Подписано соглашение о сотрудничестве между Сбербанком и Фондом развития Псковской области
11:21
Скидку на свадебную фотосъемку смогут получить гости «Свадьбы EXPO’2019» от фотографа Яны Рудаковой
11:18
Наталия Соколова: Мы поможем Тасе с психологом и другими специалистами
Еще новости
Общество

За нарушение порядка рассмотрения обращения оштрафован глава волости в Стругокрасненском районе

В Стругокрасненском районе глава Новосельской волости оштрафован на 5 тысяч рублей за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области. 

В судебном заседании установлено, что в нарушение требований федерального законодательства глава волости не обеспечил объективное и всестороннее рассмотрение обращения местного жителя по вопросу соблюдения правил благоустройства поселения.

Постановлением мирового судьи глава поселения признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Неограненный драгоценный камень нашли археологи в Пскове
19 марта 2019
Неограненный драгоценный камень нашли археологи в Пскове
Во все тяжкие: ПАИ-live с Сергеем Титовым
19 марта 2019
Во все тяжкие: ПАИ-live с Сергеем Титовым
Сумки и украшения ручной работы презентует Татьяна Васильева на выставке «Свадьба EXPO’19»
19 марта 2019
Сумки и украшения ручной работы презентует Татьяна Васильева на выставке «Свадьба EXPO’19»
Федеральные трассы в Псковской области подготовлены к весеннему паводку
19 марта 2019
Федеральные трассы в Псковской области подготовлены к весеннему паводку
Подписано соглашение о сотрудничестве между Сбербанком и Фондом развития Псковской области
19 марта 2019
Подписано соглашение о сотрудничестве между Сбербанком и Фондом развития Псковской области
Скидку на свадебную фотосъемку смогут получить гости «Свадьбы EXPO’2019» от фотографа Яны Рудаковой
19 марта 2019
Скидку на свадебную фотосъемку смогут получить гости «Свадьбы EXPO’2019» от фотографа Яны Рудаковой
Наталия Соколова: Мы поможем Тасе с психологом и другими специалистами
19 марта 2019
Наталия Соколова: Мы поможем Тасе с психологом и другими специалистами
Прощание с почетным гражданином Пскова Анатолием Изосиным проходит в церкви Георгия со Взвоза
19 марта 2019
Прощание с почетным гражданином Пскова Анатолием Изосиным проходит в церкви Георгия со Взвоза

Идет загрузка...