Псковские муниципалитеты готовятся к участию в конкурсе «Малые города и исторические поселения»

10:55, 19 марта 2019, ПАИ

18 марта в рамках Всероссийского проекта «Городские реновации» в проектном офисе «Команды 2018» для представителей муниципалитетов Псковской области прошла консультация относительно участия в конкурсе «Малые города и исторические поселения», сообщается в «Инстаграме» «Команды 2018».

На мероприятии присутствовали главы муниципалитетов и их заместители, начальники управлений по делам строительства и ЖКХ и их заместители, а также студенты из Островского, Печорского, Порховского, Пушкиногорского, Пыталовского, Гдовского и Себежского районов.

Консультацию проводили волонтеры регионального сообщества Всероссийского проекта «Городские реновации» Псковской области.

«Целью конкурса является поддержка проектов по созданию привлекательных городских пространств, способствующих повышению качества жизни, привлечению в город посетителей, развитию индустрии услуг. В случае исторических поселений это означает использование имеющегося потенциала сохранившихся планировочных решений исторической части города, уникальных объектов наследия, характерной средовой застройки и привлекательных ландшафтов. Реализация проектов, выбранных в ходе конкурса, должна способствовать началу процесса устойчивого развития комфортной городской среды, способной обеспечить и поддерживать культурные, визуальные, пространственные, а также социально-экономические связи», - отметили организаторы встречи.

Участвовать в конкурсе могут «малые города» с численностью до 100 тысяч человек включительно, а также исторические поселения федерального, регионального значения за исключением административных центров и городов федерального значения.

Лучшим проектам по созданию комфортной городской среды будут выделены дотации из федерального бюджета. Общий призовой фонд – 5 млрд рублей.

Чтобы принять участие в конкурсе, муниципальному образованию необходимо подать на рассмотрение конкурсной комиссии проект создания комфортной городской среды, включающий комплекс мероприятий по благоустройству одной или нескольких взаимосвязанных территорий общего пользования (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков и иных территорий).