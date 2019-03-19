Молодые и будущие избиратели Печорского района сыграли в КВН

15:04, 19 марта 2019, ПАИ

В рамках Декады молодого избирателя в Печорах прошла игра КВН под девизом «Молодежь за выборы», сообщили Псковскому агентству информации в Избирательной комиссии Псковской области.

В игре приняли участие 4 команды от школ города Печоры и Печорского района. «Мероприятие состоялось в зале Печорского Дома культуры при полном аншлаге. По словам организаторов, такая активность молодежи крайне редкое явление, немногие мероприятия собирают такую аудиторию», - рассказали в избиркоме.

Игру команд молодых и будущих избирателей также смотрели глава Печорского района Дмитрий Сопотов, председатель Избирательной комиссии Псковской области Михаил Иванов и председатель территориальной избирательной комиссии Печорского района Нина Круглова.

Оценивало выступление команд жюри в составе секретаря регионального Избиркома Сергея Ковальчука, депутата Псковского областного Собрания депутатов Андрея Ставрунова, депутата районного Собрания Владимира Глатко, заместителя председателя Молодежного совета при главе района Александра Мирошниченко, члена Общественной палаты Псковской области, руководителя творческого клуба «Феникс» Александра Бушуева, члена Общественной палаты, руководителя региональной общественной молодежной организации «Вечевой орден» Ольги Родиной.

По условиям игры команды представили на суд жюри по три выступления: презентация команды, конкурс капитанов и музыкальный конкурс. «Всем участникам КВН удалось показать свой неповторимый стиль и находчивость. Это проявилось в зажигательных танцах и искрометных шутках. Ребята в полной мере раскрыли свои таланты и поражали зрителей песнями собственного сочинения, своим стремлением продемонстрировать возможности и уровень подготовки. Ребята с легкостью вовлекли в игру зал и жюри, заряжая всех вокруг неповторимой атмосферой настоящей игры», - отметили в избиркоме.

Первое место заняла команда Печорской лингвистической гимназии «ПЛГ», набравшая 10,3 балла, второе место досталось команде Лавровской гимназии «Сельский движ» (10,1 балла), третье место - у команды Печорской гимназии «Горы по колено» (9,6 балла), а четвертое - у Печорской средней общеобразовательной школы № 3 (9,4 балла).

Победители были награждены дипломами и кубками Избирательной комиссии Псковской области, а также призами и грамотами главы Печорского района. Специальный кубок Избиркома зрительских симпатий достался команде «Сельский движ».

Напомним, с 17 февраля по 30 марта в Псковской области проходит Декада молодого избирателя, во время которой проводятся мероприятия, направленные на ознакомление молодых и будущих избирателей с законодательством о выборах и референдуме, на привлечение их внимания к выборным процессам, на повышение социальной и электоральной активности, гражданской ответственности.