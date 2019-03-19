Отель «Покровский» презентует свои возможности на выставке «Свадьба EXPO’2019» в Пскове

15:17, 19 марта 2019, ПАИ

На выставке «Свадьба EXPO’2019» в Пскове отель «Покровский» презентует возможности гостиничного комплекса, которые будут интересны молодожёнам и их гостям. Об этом Псковскому агентству информации сообщила маркетолог отеля Екатерина Иванкив.

Речь, в частности, идёт об услугах по аренде залов и террасы как площадок для проведения выездной регистрации брака. Посетители выставки также смогут ознакомиться с возможностями ресторана, который действует при отеле. Здесь готовы накрыть роскошный банкет и разместить порядка 80 гостей свадебного торжества.

«Через презентацию номерного фонда отеля мы также будем знакомить наших гостей с возможностью организовать в отеле сборы невесты, с возможностью размещения новобрачных в «Покровском», - уточнила Екатерина Иванкив.

Посетители выставки «Свадьба EXPO’2019» смогут взять с собой буклеты, в которых будет дана необходимая контактная информация, и подробно отражены условия проведения банкета, его стоимость и сопутствующие услуги отеля «Покровский», позиционирующего себя в качестве полноценной городской wedding-площадки.

«Также будет представлена частичная детализация по сервировке столов, чтобы будущие молодожёны смогли понять как и в какой цветовой гамме мы работаем. Подробно расскажем, о том как забронировать и провести регистрацию в нашем отеле. Приятный бонус для пар, которые решат зарегистрироваться и отметить свадьбу у нас, - номер для молодожёнов в подарок. Также на выставке мы разыграем сертификат на скидку на пирамиду шампанского. Это очень эффектно и красиво!», - рассказала Екатерина Иванкив.

Напомним, главная еvent-выставка города «Свадьба EXPO`2019» состоится 23 и 24 марта в ТРК «Акваполис».

В ней примут участие все те, кто, так или иначе, занимается организацией свадебных и не только торжеств. Здесь можно будет познакомиться со специалистами по оформлению праздничных пространств, составлению букетов, подготовке и обслуживанию банкетов, продегустировать праздничные блюда, увидеть работу творческих коллективов, оценить ведущих торжеств. На выставке, как и в предыдущие годы, будут работать фотографы, визажисты и парикмахеры, здесь представят модные свадебные и вечерние платья, мужские костюмы и многое другое.

Гостей выставки также ждут розыгрыши призов и подарков, шоу-программа. Кроме того, на «Свадьбе EXPO» можно будет принять участие в шуточной регистрации брака на один день.

В рамках выставки в Псковской области в четвертый раз выберут лучшего свадебного фотографа, приём работ на конкурс от «Комсомольской правды – Псков» уже стартовал.

Кроме того, «Псковская правда» объявила о запуске свадебного фотоконкурса «Пара года».

Все желающие представить свои товары и услуги на самой масштабной еvent-выставке Пскова могут обращаться по телефону: (8112) 702-042.

Вход на выставку будет свободным.

Организаторы мероприятия - Псковское агентство информации и журнал «Свадебный переполох» при поддержке всех СМИ Медиахолдинга Псковской области.

О том, как проходила «Свадьба EXPO» в предыдущие два года, читайте здесь>>>