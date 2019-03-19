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Общество

Судебные приставы приняли участие в «Дне карьеры» в Великих Луках

В филиале ПсковГУ города Великие Луки прошла встреча «День карьеры», в которой приняли участие работники отдело судебных приставов Великолукского, Куньинского и Новосокольнического районов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Среди приглашенных на встречу «День карьеры» были представители мирового суда Великолукского района, ГБУСО «Центра социального обслуживания города Великие Луки и представители ОСП Великолукского, Куньинского и Новосокольнического районов.

Цель «Дня карьеры» - знакомство учащихся филиала с организациями города. Студенты смогли пообщаться с потенциальными работодателями и получить предложения пройти собеседование и стажировку.

Работники ОСП Великолукского, Куньинского и Новосокольнического районов рассказали студентам о работе судебных приставов, о требованиях при приеме на работу к кандидатам, о социальных гарантиях и возможностях карьерного роста по службе, а также пригласили студентов на работу после получения высшего юридического образования.

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