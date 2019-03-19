0
22:06
К заявкам на Молодую Ганзу 2019 года присоединился шведский город Визбю
20:52
В Полистовье возвращаются перелётные птицы
19:40
Рабочая встреча губернатора Псковской области и главы Минприроды состоялась в Москве
17:54
Псковская «Зоозащита» начала приём заявок на участие в выставке бывших бездомных кошек
17:50
На атомной подлодке «Псков» снова появится подшивка «Псковской правды»
17:38
Более 1 млрд рублей направят на реализацию проекта «Чистая вода» в Псковской области
17:32
Проект строительства в Пскове торгового центра «Леруа Мерлен» получит господдержку
Еще новости
Общество

В Пскове состоится презентация нового проекта «Вслух!» для слепых и слабовидящих детей

Участники Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика» из Пскова запишут аудиоспектакли для детей с нарушением зрения. Презентация проекта «Вслух!» состоится 21 марта в 13.00 в специальной коррекционной общеобразовательной школе №7 (Псков, Ольгинская набережная 13/2).  Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Фонда «Живая классика», в рамках Всероссийского проекта «ВСЛУХ!» планируется записать около 70 аудиоспектаклей для слепых и слабовидящих детей. На данный момент к проекту присоединились 15 регионов России, Псков – среди них.

Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика» – это самый масштабный детский литературный проект в стране. За восемь лет своего существования он окончательно развеял миф, что «цифровое» поколение детей не хочет читать. Ежегодно в конкурсе принимают участие более 2,5 миллионов школьников из 84 стран и 85 регионов России. Лучшие чтецы собираются на всероссийском финале в лагере «Артек», а самые талантливые и удачливые выступают на суперфинале на Красной площади в Москве. В 2019 «Живая классика» продолжает прививать любовь к чтению детям со всех уголков России.

Чтецы «Живой классики» решили сделать чтение доступным, даже для ребят, которые не могут увидеть книгу. Идея встретиться со сверстниками из специализированных школ для слепых и слабовидящих детей, рассказать о своих любимых книгах, а потом записать аудиоспектакли по выбранным произведениям, принадлежит суперфиналистке конкурса «Живая классика» 2018 Варваре Яковлевой и победителю московского конкурса 2018 Фёдору Лысикову. «Я незрячий с рождения, – комментирует соорганизатор проекта Федор Лысиков. – Когда я учился в начальной школе, ещё не было таких технологий, как сейчас, я вырос на аудиокассетах. Хотя сегодня практически любые книги доступны для всех в электронном формате, есть автоматическое озвучивание текстов, всё равно это не может заменить живой речи. То, что мы придумали – это интересный проект. Когда ты читаешь книгу, тебе всё равно хочется её озвучить, так что это будет полезно и интересно для всех участников. К тому же это новые знакомства, диалог между разными детьми».

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

К заявкам на Молодую Ганзу 2019 года присоединился шведский город Визбю
19 марта 2019
К заявкам на Молодую Ганзу 2019 года присоединился шведский город Визбю
В Полистовье возвращаются перелётные птицы
19 марта 2019
В Полистовье возвращаются перелётные птицы
Рабочая встреча губернатора Псковской области и главы Минприроды состоялась в Москве
19 марта 2019
Рабочая встреча губернатора Псковской области и главы Минприроды состоялась в Москве
Псковская «Зоозащита» начала приём заявок на участие в выставке бывших бездомных кошек
19 марта 2019
Псковская «Зоозащита» начала приём заявок на участие в выставке бывших бездомных кошек
На атомной подлодке «Псков» снова появится подшивка «Псковской правды»
19 марта 2019
На атомной подлодке «Псков» снова появится подшивка «Псковской правды»
Более 1 млрд рублей направят на реализацию проекта «Чистая вода» в Псковской области
19 марта 2019
Более 1 млрд рублей направят на реализацию проекта «Чистая вода» в Псковской области
Проект строительства в Пскове торгового центра «Леруа Мерлен» получит господдержку
19 марта 2019
Проект строительства в Пскове торгового центра «Леруа Мерлен» получит господдержку
Подарочный сертификат на проведение торжества разыграет петербургская «Студия душевных свадеб» на «Свадьбе EXPO’19»
19 марта 2019
Подарочный сертификат на проведение торжества разыграет петербургская «Студия душевных свадеб» на «Свадьбе EXPO’19»

Идет загрузка...