В Пскове состоится презентация нового проекта «Вслух!» для слепых и слабовидящих детей

21:45, 19 марта 2019, ПАИ

Участники Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика» из Пскова запишут аудиоспектакли для детей с нарушением зрения. Презентация проекта «Вслух!» состоится 21 марта в 13.00 в специальной коррекционной общеобразовательной школе №7 (Псков, Ольгинская набережная 13/2). Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Фонда «Живая классика», в рамках Всероссийского проекта «ВСЛУХ!» планируется записать около 70 аудиоспектаклей для слепых и слабовидящих детей. На данный момент к проекту присоединились 15 регионов России, Псков – среди них.

Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика» – это самый масштабный детский литературный проект в стране. За восемь лет своего существования он окончательно развеял миф, что «цифровое» поколение детей не хочет читать. Ежегодно в конкурсе принимают участие более 2,5 миллионов школьников из 84 стран и 85 регионов России. Лучшие чтецы собираются на всероссийском финале в лагере «Артек», а самые талантливые и удачливые выступают на суперфинале на Красной площади в Москве. В 2019 «Живая классика» продолжает прививать любовь к чтению детям со всех уголков России.

Чтецы «Живой классики» решили сделать чтение доступным, даже для ребят, которые не могут увидеть книгу. Идея встретиться со сверстниками из специализированных школ для слепых и слабовидящих детей, рассказать о своих любимых книгах, а потом записать аудиоспектакли по выбранным произведениям, принадлежит суперфиналистке конкурса «Живая классика» 2018 Варваре Яковлевой и победителю московского конкурса 2018 Фёдору Лысикову. «Я незрячий с рождения, – комментирует соорганизатор проекта Федор Лысиков. – Когда я учился в начальной школе, ещё не было таких технологий, как сейчас, я вырос на аудиокассетах. Хотя сегодня практически любые книги доступны для всех в электронном формате, есть автоматическое озвучивание текстов, всё равно это не может заменить живой речи. То, что мы придумали – это интересный проект. Когда ты читаешь книгу, тебе всё равно хочется её озвучить, так что это будет полезно и интересно для всех участников. К тому же это новые знакомства, диалог между разными детьми».