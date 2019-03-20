Программу маткапитала хотят продлить в России до 2024 года

09:17, 20 марта 2019, ПАИ

Министерство труда и социальной защиты РФ намерено предложить правительству продление программы материнского капитала до 2024 года, пишет газета «Известия» со ссылкой на план-график мероприятий стратегического планирования Минтруда.

Ведомство внесло свои предложения в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» сроком действия до 2024 года включительно. Все предложения по проекту должны быть готовы к III кварталу текущего года. В случае продления программы маткапитала деньги на выплаты необходимо будет закладывать в федеральный бюджет 2024–2027 годов.

В экспертном совете при правительстве РФ подсчитали, что из-за демографической ямы 1990-х годов число женщин, претендующих на маткапитал, может сократиться на 30% в ближайшие годы. Освободившиеся средства эксперты предлагают потратить на увеличение суммы выплат или введение капитала на третьего ребенка.