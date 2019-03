Кинопремьеры недели: Мэл Гибсон и Винс Вон снова детективы, хоррор от A24 и мультфильм о корги

17:29, 20 марта 2019, ПАИ

Каждую неделю Муслим Камалов разгребает новинки кинопроката и отбирает несколько картин, заслуживающих, по его мнению, наибольшего внимания. Кинопремьеры этой недели: фильм «Закатать в асфальт», в котором Мэл Гибсон и Винс Вон играют потрепанных ушлых детективов, мультфильм «Королевский корги» и хоррор «Другой» от кинокомпании A24.

«Закатать в асфальт»

Автор хоррор-вестерна «Костяной томагавк» и криминальной драмы «Драка в блоке 99» Крэйг Залер выступает со своей третьей работой, премьера которой состоялась на 75-ом Венецианском кинофестивале. Жанр достался по наследству от предыдущей картины, как и актер Винс Вон, но теперь к нему в напарники записался престарелый усач Мэл Гибсон. Вместе они играют двух матерых детективов Бретта и Энтони, отстраненных от работы за избиение подозреваемого и решивших заработать деньжат в криминальном подполье. На их пути встает освободившийся из мест не столь отдаленных Генри Джонс (Тори Киттлз).

Ироничным «Костяным томагавком» Залер впервые прощупывал кинопочву, но уже рекрутировал для своей дебютной работы самих Курта Рассела и Патрика Уилсона. В «Асфальте» карты режиссера стали немного слабее: Винс Вон, давайте будем честными, переформатировался из комика в драматического актера не так давно, ну а Гибсон в нормальных фильмах тоже мелькает уже не столь часто. Но Залер, отошедший теперь от странных экспериментов по скрещиванию жанров, своим авторским замыслам не изменяет. Его «Закатать в асфальт» - это такой же ироничный привет B-movie и безбашенным боевикам 70-х, и, в частности, уже легендарному «Смертельному оружию»: кроме отчетливой седовласой пасхалки в виде Мэла Гибсона в образе бывалого копа, в фильме есть еще и персонаж по кличке Бисквит.

Для поклонников творчества Крэйга Залера и Мэла Гибсона – в прокате с 21 марта.

«Другой»

Мрачный хоррор Ли Кронина – ирландского писателя и режиссера. В 2014 году автор выстрелил с неплохой короткометражкой «Поезд-призрак» и режиссерские амбиции привели его к большому метру. Так в 2016 году появился фильм «Несколько минут после полуночи», ну а теперь и «Другой» (в оригинале - «The Hole in the Ground»).

Новый фильм Кронина рассказывает о девушке Саре (Шана Керслэйк) и ее сыне Крисе (Джеймс Куинн Марки), вместе с которым она переезжает в мрачную глубинку на окраину города и заселяется в избушку. Мальчик бродит по лесу и натыкается на гигантский кратер от падения метеорита, а чуть позже его обнаруживает и Сара. После этого Криса как будто подменяют: с ним начинает твориться всякая мистика и его не узнает испуганная родная мать.

Независимая инди-кинокомпания A24, как известно, не практикует безразборный выпуск на большие экраны барахла. Эти товарищи всегда достаточно избирательно подходят к поиску талантливых режиссеров-дебютантов (и не только) со своим индивидуальным стилем и авторским видением, дабы помочь им добраться до зрителей. «Другой» - это такой же потенциальный хоррор-хит, которым стала, к примеру, картина «Реинкарнация» Ари Астера, выпущенная той же A24. Стоит полюбопытствовать, как Кронин по-своему обойдется с уже вездесущей темой бесовщины, поселившейся в человеке, и насколько метафоричен будет его «Другой». Снятый в тускло-коричневых оттенках и одиозной атмосфере фильм Ли Кронина впервые был показан на американском кинофестивале «Сандэнс» - кузнице культовых режиссеров.

Для любителей неоднозначных хорроров из «Сандэнса» – в прокате с 21 марта.

«Королевский корги»

Максимально ми-ми-мишный мультфильм от режиссеров Винсента Кестелута и Бена Стассена (дилогия «Шевели ластами»), рассказывающий о вельш-корги по кличке Рекси, хозяйкой которого является сама королева Великобритании. Собачка оказывается в затруднительном положении, когда ее бескрайний и роскошный Букингемский дворец сменяется на страшный приют, где обитают как дружелюбные, так и откровенно злобные псы. Рэкси должен спастись и вернуться в королевские покои.

Этот ни на что не претендующий мультфильм про приключения маленьких королевских собачек стал заметнее остальных после того, как картину пытался подвинуть в прокате Минкульт ради отечественного «Гурвинка». Тот, к слову, с треском провалился. Но и от «Корги» ожидать чего-то сверх нормы не стоит: это всего-навсего скромный детский мультфильм с примитивным сюжетом и графикой на уровне отечественных криповатых «Белки и Стрелки».

Для самых маленьких и наивных – в прокате с 21 марта.