За отсутствие психиатрического освидетельствования у работников инспекция труда оштрафовала псковский завод АТС
Государственная инспекция труда в Псковской области привлекла к административной ответственности ОАО «ПЗ АТС-Т» за нарушения трудового законодательства, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе инспекции.
В ходе плановой проверки установлено, что работодатель допустил к исполнению трудовых обязанностей токарей и фрезеровщиков, работающих в условиях повышенной опасности, без обязательного психиатрического освидетельствования.
Психиатрическое освидетельствование указанные работники прошли позднее установленного срока. Выявленное нарушение стало основанием для наложения штрафа.