21 марта на улице Балтийской в Пскове могут частично ограничить проезд транспорта из-за учений газовиков

11:34, 20 марта 2019, ПАИ

21 марта на улице Балтийской в Пскове пройдут учения аварийно-спасательных подразделений АО «Газпром газораспределение Псков». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании, сотрудники газовой службы отработают навыки действий при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, а также навыки оказания помощи пострадавшим. Место проведения работ будет огорожено, возможно, будет частично ограничен проезд автотранспорта.

«В связи с проведением данного мероприятия газовики обращаются с просьбой к жителям микрорайона сохранять спокойствие и не создавать панику», - отметили в пресс-службе.