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Общество

Нарушения при обращении с отходами выявлены в вагонном ремонтном депо Пскова

Псковская транспортная прокуратура выявила в вагонном ремонтном депо Пскова нарушения при обращении с отходами, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

В ходе проверки установлено, что данное депо не заключило договор на оказание услуг с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). При этом были выявлены нарушения условия хранения отходов производства и потребления.

В этой связи Псковский транспортный прокурор внёс представление начальнику предприятия. Ход его рассмотрения и устранение нарушений контролирует надзорное ведомство.

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