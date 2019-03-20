Нарушения при обращении с отходами выявлены в вагонном ремонтном депо Пскова

15:40, 20 марта 2019, ПАИ

Псковская транспортная прокуратура выявила в вагонном ремонтном депо Пскова нарушения при обращении с отходами, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

В ходе проверки установлено, что данное депо не заключило договор на оказание услуг с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). При этом были выявлены нарушения условия хранения отходов производства и потребления.

В этой связи Псковский транспортный прокурор внёс представление начальнику предприятия. Ход его рассмотрения и устранение нарушений контролирует надзорное ведомство.