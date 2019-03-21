Интервью четырёх псковских ветеранов войдут в фильм из цикла «Моя война»

14:14, 21 марта 2019, ПАИ

Интервью четырёх участников Великой Отечественной войны, проживающих в Псковской области, войдут в документальный фильм из цикла «Моя война», посвященный 75-летию Великой Победы. Один из участников интервью – почетный гражданин Пскова Дмитрий Ваулин. Как сообщили Псковскому агентству информации в Псковском музее-заповеднике, съёмки документального фильма проходили в экспозиции музея «Псковский край в годы Великой Отечественной войны» 19 и 20 марта.

Съёмки фильма ведёт межрегиональный общественный фонд «Образование в третьем тысячелетии». Руководитель проекта - Алексей Стороженко.

Реализация проекта стала возможной благодаря финансовой поддержке Фонда президентских грантов. Уже в январе прошли съемки интервью 5-ти участников Великой Отечественной войны. Начиная с 2000 года фонд на профессиональном уровне создает видеоархив воспоминаний участников Великой Отечественной войны.

В настоящее время в видеоархиве насчитывается более 250 документальных телевизионных фильмов, в которых ветераны делятся своими воспоминаниями о пройденном боевом пути, фактами и свидетельствами, необходимыми для создания объективной исторической правды о войне.

Межрегиональный общественный фонд «Образование в третьем тысячелетии» основан в 1999 году c целью использования современных информационных технологий, в первую очередь телевидения, в образовательных целях. Фонд активно работает в регионах России - Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, а также в сопредельных государствах.