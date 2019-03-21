35 единиц оружия лишились псковские частные охранные предприятия из-за нарушений

15:25, 21 марта 2019, ПАИ

В прошлом году подразделения лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Псковской области за нарушения в сфере частной охранной деятельности изъяли 35 единиц служебного оружия и 712 патронов к нему. Об этом сообщил начальник Управления Росгвардии по Псковской области Игорь Иванов на пресс-конференции по итогам служебно-боевой деятельности подразделений управления Росгвардии в 2018 году, которая состоялась сегодня, 21 марта, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Игоря Иванова, сотрудники ведомства провели всего 1 тыс. 729 проверок объектов, охраняемых 79 частными охранными организациями. Они выявили 64 нарушения и привлекли к административной ответственности, соответственно, 64 должностных лица.