100% составил показатель надежности госохраны имущества в Псковской области в 2018 году

13:54, 21 марта 2019, ПАИ

Показатель надежности государственной охраны имущества в Псковской области составил 100%, заявил начальник Управления Росгвардии по Псковской области Игорь Иванов. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с пресс-конференции по итогам служебно-боевой деятельности подразделений управления Росгвардии в 2018 году, которая состоялась 21 марта.

Начальник ведомства рассказал, что на пульты централизованного наблюдения вневедомственной охраны за 12 месяцев поступили 4 тысячи 337 сигналов тревоги. Сотрудники Росгвардии пресекли 1 тысячи 160 попыток совершения правонарушений в отношении охраняемого имущества физических и юридических лиц.

Игорь Иванов отметил, что группы задержания провели 7 тысяч 665 выездов, из них по заявкам территориальных органов полиции – 1 тысячу 111.

Он добавил, что под охраной подразделений вневедомственной охраны Росгвардии в Псковской области находятся 2 тысячи 574 объекта, 2 тысячи 257 квартир и 1 тысяча 432 места хранения имущества граждан.