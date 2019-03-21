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Общество

Имущественные вопросы согласовал комитет по земельным ресурсам Псковской гордумы

21 марта в ходе заседания комитета по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности Псковской городской Думы депутаты согласовали имущественные вопросы. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, при подготовке к очередной 21-й сессии всего были рассмотрены 19 вопросов.

Так, парламентарии дали согласие автономной некоммерческой зоозащитной организации «Шанс» на предоставление в аренду движимого и недвижимого муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности, расположенного на улице Советской Армии, 56б. Городскому культурному центру согласовали предоставление в аренду части здания для установки автоматов по изготовлению горячих напитков и продуктов питания в индивидуальных упаковках, Средней общеобразовательной школе №23 и Центру лечебной физкультуры и реабилитации - помещения под реализацию программ дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности. Детскому саду общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением социально-личностного развития детей №50 «Красная шапочка» - помещение для осуществления деятельности по предоставлению услуг по фотосъемке.

Кроме того, парламентарии согласовали вопрос о предоставлении в аренду муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад компенсирующего вида №48 «Лучик» помещения для осуществления деятельности по экологическому образованию, муниципальному автономному учреждению культуры «Централизованная библиотечная система» - помещение для проведения разовых мероприятий просветительского и рекламного характера по заявкам физических и юридических лиц.

Также комитет поддержал вопрос о внесении изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Псков», утвержденные решением Псковской городской Думы от 5 декабря 2013 года №795. Изменения касались карты градостроительного зонирования.

Согласованные на заседании комитета вопросы будут внесены в повестку очередной 21-й сессии Псковской городской Думы шестого созыва, которая состоится 27 марта.

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