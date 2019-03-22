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Общество

Прокуратура обязала администрацию Дедовичей определить схему размещения площадок ТКО

Администрация Дедовичей не определила схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и не утвердила реестр этих объектов. Как сообщили Псковскому агентству информации в Псковской природоохранной межрайонной прокуратуре, эти нарушения приводят к неопределенности мест сбора и вывоза коммунальных отходов региональным оператором.

Отмечается, что органы местного самоуправления определяют схему размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и осуществляют ведение реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в соответствии с правилами, утвержденными Правительством России.

В этой связи прокуратура района в адрес главы муниципального образования «Дедовичи» внесла представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона.

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