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Общество

Порядок использования Ганзейской символики утвердил комитет по туризму Псковской гордумы

Сегодня, 21 марта, состоялось заседание комитета по предпринимательству, инвестиционной деятельности и туризму Псковской городской Думы под председательством депутата Валерия Тюменцева. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, члены комитета единогласно проголосовали за утверждение положения о порядке использования официальной символики 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове, которые пройдут с 27 по 30 июня.

На заседании отмечалось, что предприниматели и ремесленники должны заключить соглашение с муниципалитетом на использование ганзейской символики, в противном случае их ждет штраф. Суммы штрафов различные: от 500 рублей до 100 000 рублей. На комитете было решено проинформировать предпринимателей, использующих ганзейскую символику, об ответственности за незаконное ее использование. Данный вопрос будет включен в повестку 21-й очередной сессии Псковской городской Думы, которая состоится на следующей неделе.

Кроме того, на заседании комитета депутаты приняли к сведению информацию о схеме праздничного пространства при проведении 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени, об участии псковских предпринимателей в ярмарках и выпуске сувенирной продукции. Члены комитета обсудили ход подготовки праздничной программы и ее финансирование, а также выполнение благоустройства городских территорий для предстоящего праздника и готовность инфраструктурных объектов к работе во время Ганзейского форума.

В мероприятии приняли участие заместитель главы Пскова Сергей Гаврилов, заместитель главы администрации города Валентина Зубова, начальник Управления культуры администрации Пскова Юрий Мартынов, начальник Управления городского хозяйства Николай Баринов, директор муниципального автономного учреждения культуры «Ганзейская дирекция по проведению праздников» Татьяна Пустошкина, представители органов местного самоуправления Пскова и специалисты.

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