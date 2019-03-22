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Общество

В «Псковэнерго» введен режим повышенной готовности

22 марта с 11:30 в филиале МРСК Северо-Запада «Псковэнерго» введен режим повышенной готовности в связи с осложнением на территории области погодной обстановки: усилением ветра северо-западного направления до 18 метров в секунду. Подобные метеоусловия представляют угрозу штатной работе воздушных линий электропередачи, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе «Псковэнерго».

В целях предупреждения аварийных ситуаций и своевременного устранения возможных технологических нарушений, энергетики проводят непрерывный мониторинг фактических метеоусловий. Усилен контроль состояния электрических сетей. Особое внимание уделяется энергообъектам, находящимся в зонах возможных рисков. В случае нарушения нормальной работы сетей, аварийные бригады готовы немедленно приступить к восстановительным работам.

В производственных отделениях электрических сетей «Псковэнерго» приведены в готовность мобильные подразделения, оперативно-выездные и аварийно-восстановительные бригады, имеющие в своем распоряжении необходимые транспорт и оборудование для выполнения ремонтных работ.

«Псковэнерго» обращает внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи электросетевых объектов. Запрещается приближаться к оборванным проводам линий электропередачи ближе 8 метров, проводить самостоятельные работы по восстановлению электроснабжения.

Для потребителей работает телефон «горячей линии» «Псковэнерго» (8112) 597-999, единый телефон МРСК Северо-Запада: 8-800-333-02-52 и портал «Светлая страна»

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