Гедиминас Таранда: Пушкинская культура должна объединять все поколения

18:25, 22 марта 2019, ПАИ

«Пушкинская культура должна объединять все поколения. Молодежь должна участвовать. Стрит-дэнс может участвовать в этом празднике. Но нельзя превращать праздник поэзии в «модную историю», только для того, чтобы на него пришли», - заявил заслуженный деятель искусств России, балетмейстер Гедиминас Таранда в рамках встречи с жителями Псковской области в проектном офисе «Команды 2018» в рамках «Диалога на равных», сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Гедиминаса Таранды, если пригласить на Пушкинский фестиваль «модный коллектив», который «споет песню и ничего не скажет о Пушкине», но при этом такой концерт соберет много молодежи – это будет неправильно.

Напомним, что с 1 по 6 июня 2018 года в Псковской области проходил 52-й Всероссийский Пушкинский праздник поэзии, который был посвящен 219-летию со дня рождения А. С. Пушкина и 260-летию со дня рождения няни поэта А. Р. Яковлевой. По приглашению главы Псковской области Михаила Ведерникова художественным руководителем мероприятия стал Гедиминас Таранда.