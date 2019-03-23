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Экономика

Михаил Сутягинский: КПРФ против рабочих мест? Не верю!

Позицией Псковского обкома КПРФ удивлён инвестор проекта по созданию производственного комплекса «Титан-Полимер» в ОЭЗ «Моглино», председатель совета директоров группы компаний «Титан» Михаил Сутягинский. Об этом он заявил, обращаясь к участникам  митинга, который прошёл в Пскове 23 марта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Михаила Сутягинского, он не хочет верить в том, что псковские коммунисты действительно против новых рабочих мест, против достойной зарплаты, против развития уникального отечественного производства.

Глава совета директоров ГК «Титан» подчеркнул, что инвесторы предприятия готовы к диалогу. Он пригласил всех участников митинга посетить информационный центр компании на улице Ленина, 17 в Пскове, где им предоставят всю достоверную информацию о проекте.

Напомним, ООО «Псковский завод «Титан-Полимер» - якорный резидент ОЭЗ «Моглино». На территории особой экономической зоны планируется открыть крупный промышленный комплекс по импортозамещающему производству ПЭТФ мощностью до 170 тыс. тонн год и БОПЭТ мощностью до 70 тыс. тонн год.объём инвестиций в строительство завода по производству полиэстера и БОПЭТ-пленки составят 13 млрд рублей. На предприятии и смежных производствах планируется открыть 2 тысячи рабочих мест, средняя зарплата будет 35 тысяч рублей.

Инициатива коммунистов о проведении 23 марта протестного митинга вызвала негативную реакцию в социальных сетях.  Псковичи обратили внимание на популизм в позиции компартии. Аналогичное мнение высказали и эксперты. В частности, политтехнолог Сергей Григорьев связал позицию КПРФ с желанием хоть каким-то образом вернуться в политическую повестку в масштабах Псковской области.

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