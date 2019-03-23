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Общество

Более 50 участников собрал региональный этап конкурса «Спасем жизнь вместе!» в Псковской области

В Псковской области подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни  «Спасем жизнь вместе!». В нем приняли участие свыше 50 конкурсантов из разных районов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Конкурс проводился по трём номинациям «Лучший макет наружной социальной рекламы, направленной на снижение спроса на наркотики»; «Лучший видеоролик антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни»; «Лучший буклет антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни».

Заседание конкурсной комиссии проходило под председательством начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области полковника полиции Сергея Титова. В ее состав также вошли представители комитета образования Псковской области, Наркологического диспансера Псковской области, Областного центра медицинской профилактики, Управления общественных проектов  и молодежной политики, а также Управления информационной политики администрации Псковской области.

Представленные работы рассмотрены с точки зрения их социальной значимости, информативности, универсальности, глубины проработки темы, оригинальности подачи материала и практической ценности.

В результате в номинации «Лучший видеоролик антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни» победителем стал коллектив филиала Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании ГТРК «Псков» с фильмом антинаркотической направленности  «НЕзависимость». В номинации «Лучший буклет антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни» лучшей признана работа «Пушкинские Горы без наркотиков!» Молодежного центра Пушкиногорского района при МБО ДО «Пушкиногорская школа искусств им. С. С.Гейченко».                                     

Эти работы будут направлены в ГУНК МВД России для участия в финале Всероссийского конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни.

Участники  конкурса, чьи работы не заняли призовые места, будут отмечены благодарственными письмами УКОН УМВД. Лучшие материалы в последующем будут использованы в целях профилактики наркопотребления среди подростков и молодежи.

Добавим, что организатором конкурса ежегодно выступает Главное управление по контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних дел Российской Федерации. Каждый желающий мог проявить свои таланты и высказать личную позицию по проблеме  незаконного оборота  наркотиков.

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