Строительство завода «Титан-Полимер» поддержали главы волостей Псковского района

18:03, 25 марта 2019, ПАИ

Главы волостей Псковского района поддержали строительство завода «Титан-Полимер» в ОЭЗ «Моглино». После посещения площадки они заявили, что развитие ОЭЗ «Моглино» и, в частности, появление такого производства как «Титан-Полимер» положительно скажется на экономике региона и обеспечит рабочими местами жителей соседних волостей.

Как сообщается на сайте ОЭЗ «Моглино», целью визита глав волостей в особую экономическую зону было ознакомление с площадкой, её резидентами и отраслями производств.

Гости имели возможность задать все интересующие их вопросы напрямую руководителям АО «ОЭЗ ППТ «Моглино» и ГК «Титан» о строительстве комплекса по производству ПЭТФ и БОПЭТ, своими глазами увидеть всю территорию с инфраструктурными сооружениями и коммуникациями.

Напомним, ООО «Псковский завод «Титан-Полимер» - якорный резидент ОЭЗ «Моглино». На территории особой экономической зоны планируется открыть крупный промышленный комплекс по импортозамещающему производству ПЭТФ мощностью до 170 тыс. тонн год и БОПЭТ мощностью до 70 тыс. тонн год.

14 февраля губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель Совета директоров группы компаний «Титан» Михаил Сутягинский заключили на площадке Российского инвестиционного форума в Сочи соглашение об экологическом партнерстве администрации региона и холдинга.

Глава региона заявил, что предприятие будет открыто только после прохождения всех государственных экспертиз. Губернатор и инвестор договорились о максимальной публичности при реализации проекта.