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Общество

Индустриальный парк «Технополис» в Пскове предлагает готовые производственные и складские помещения

Индустриальный парк «Технополис» в Пскове предлагает готовые производственные и складские помещения.

Как сообщили Псковскому агентству информации в «Технополисе», помещения обеспечены теплом и имеют заведенные сети электроснабжения и водоснабжения. Кроме того, возможно строительство объектов под инвестора. Возможно подписание договора в течение двух дней.

Производственные помещения для инвесторов:

- площадь от 1200 кв. метров;

- оптимальная сетка колонн -18х12 м;

- высота потолков - 12 метров;

 - заезд для погрузчика;

- открытая площадка перед цехом;

- мостовой кран.

Складские площади:

- площадь от 100 кв. метров;

- наличие дебаркадера;

- прямой доступ к железнодорожным путям.

«Технополис» находится на пересечении транспортных магистралей  - на улице 128-й Стрелковой Дивизии, 6.

Информацию по «Технополису» можно получить по телефону 8 911 693 00 06. Уже работает официальная группа «ВКонтакте» и паблик в «Фейсбуке».

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