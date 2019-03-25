Индустриальный парк «Технополис» в Пскове предлагает готовые производственные и складские помещения
Индустриальный парк «Технополис» в Пскове предлагает готовые производственные и складские помещения.
Как сообщили Псковскому агентству информации в «Технополисе», помещения обеспечены теплом и имеют заведенные сети электроснабжения и водоснабжения. Кроме того, возможно строительство объектов под инвестора. Возможно подписание договора в течение двух дней.
Производственные помещения для инвесторов:
- площадь от 1200 кв. метров;
- оптимальная сетка колонн -18х12 м;
- высота потолков - 12 метров;
- заезд для погрузчика;
- открытая площадка перед цехом;
- мостовой кран.
Складские площади:
- площадь от 100 кв. метров;
- наличие дебаркадера;
- прямой доступ к железнодорожным путям.
«Технополис» находится на пересечении транспортных магистралей - на улице 128-й Стрелковой Дивизии, 6.
Информацию по «Технополису» можно получить по телефону 8 911 693 00 06. Уже работает официальная группа «ВКонтакте» и паблик в «Фейсбуке».