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Общество

О вреде наркотиков рассказали полицейские учащимся Невельского района

В Невельском районе для учащихся ГБОУ «Специальное учебно-воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным поведением» прошло занятие о вреде наркотиков. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по сковской области, занятие провели сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по региону, сотрудники ПДН и врач-нарколог районной больницы.

Занятие проходило для повышения уровня осведомленности о последствиях употребления наркотиков и психотропных веществ в детско-подростковой среде. В рамках него специалисты проинформировали учащихся о наркоситуации в области, обсудили причины употребления психоактивных веществ, поделились опытом взаимодействия с образовательными учреждениями, рассказали о новых формах работы с молодежью.

Учащиеся узнали об алгоритме действий для работников образовательной сферы при подозрении на употребление наркотиков несовершеннолетними, о существующих приёмах профилактической работы и видах наркотической зависимости.

Полицейские напомнили подросткам об опасности, которой они подвергают себя, соглашаясь попробовать наркотики, и подчеркнули, что опрометчивые поступки могут привести к самым негативным последствиям. Также ребятам показали  социальный видеоролик антинаркотической направленности «НЕзависимость», основанный на реальных событиях.

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