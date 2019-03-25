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Общество

Очевидцев столкновения автомобилей на Инженерной в Пскове разыскивает полиция

9 марта в 13:35 в Пскове на улице Инженерной, 90в произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Skoda Fabia и ВАЗ-21103. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в результате ДТП пострадали находившийся в иномарке 32-летний пассажир и 46-летний водитель ВАЗа.

Всех, кто стали очевидцами произошедшего или владеют какой-либо информацией о данном дорожно-транспортном происшествии, просят обратиться по телефонам 29-25-83 или 02.

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