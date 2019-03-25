Личность неизвестного мужчины устанавливают полицейские в Пыталово

22:10, 25 марта 2019, ПАИ

Уголовный розыск отделения МВД России по Пыталовскому району устанавливает личность гражданина, которого задержали 19 сентября 2018 года в районе деревни Гологузка Пыталовского района без документов, удостоверяющих личность. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, личность этого мужчины и сведения о нем установить не представилось возможным ввиду состояния его здоровья.

На вид мужчине от 40 до 60 лет, худощавого телосложения, рост около 175-180 сантиметров. Лицо треугольной формы, лоб высокий, скошенный. Волосы прямые, короткие, темные с проседью. Надбровные дуги и подбородок выступающие. Глаза - серые, уши большие, нос длинный, губы тонкие. Размер обуви - 43. Речь невнятная, шепелявит. Мужчина заявил, что ему 53 года и его зовут Алексей Кайсазин.

Особые приметы: зубы отсутствуют, спинка носа искривлена влево, ноги со шрамами и повреждениями.

В момент задержания мужчина был одет в черно-оранжевую куртку на синтепоне, серую кофту, рубашку с элементами синего, белого и черного цветов на пуговицах, зеленую футболку, черные джинсы с ремнем черного цвета, черные зимние ботинки зимние. При себе он также имел сумку.

Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией о данном гражданине, обратиться по адресу: 181410, Псковская область, Пыталово улица Белорусская, 16а в отделение МВД России по Пыталовскому району. А также по Телефону или факсу дежурной части: 8-(81147) 2-15-02, уголовный розыск: 2-12-02.