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Общество

К организации питания в школах нужно подходить творчески, считает замглавы Пскова

К организации питания в школах нужно подходить творчески, считает заместитель главы Пскова, координатор партпроекта «Единой России» «Крепкая семья» Елена Полонская. Об этом она заявила в прямом эфире проекта ПАИ-live сегодня, 26 марта. 

Елена Полонская отметила, что некоторые предприниматели, занимающиеся организацией питания псковских школьников, предоставляют такую возможность. К примеру, в Псковской инженерно-лингвистической гимназии работает родительский совет, с разрешения которого составляется меню. «Есть школы, которые подходят к этому по формальному признаку», - добавила гость ПАИ-live. Она уточнила, что помимо комплексных обедов и завтраков есть еще питания на выбор – дети сами покупают еду в столовой.

Елена Полонская заметила, что вкусовые привычки детей идут из семьи, где, как правило, не прививают правила правильного питания: «Дети считают, что каша не вкусная, поэтому ее не должно быть на столе».

Что касается стоимости школьного питания, замглавы Пскова заявила, что 70 рублей - нормальная адекватная цена для комплексного обеда. «Все-таки в школе обучается как минимум 500 детей, то есть идет большая закупка продуктов», - пояснила она. Субсидии на завтраки составляют 19 рублей, что, по мнению Елены Полонской, не позволяет организовать нормальный завтрак.

Она также сообщила, что по каждому нарушению, выявленному в ходе общественного мониторинга качества питания в школах города, будет принят комплекс мер. Такое решении поддержал глава администрации Пскова Александр Братчиков.

Напомним, в рамках партийного проекта «Единой России» «Крепкая семья» родители вместе с замглавой города прошли по школьным столовым, чтобы оценить качество детского питания. По итогам Елена Полонская поставила школьному буфету оценку «3+» и пообещала продолжить такие визиты и дальше.

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