О выявленных в школьных кафе запрещенных продуктах рассказала Елена Полонская

16:54, 26 марта 2019, ПАИ

В Псковских школьных кафе в рамках рейда с родителями были выявлены чипсы, продукты с пальмовым и рапсовым маслом, мороженное, напитки с кофеином и кофе, пицца с острыми добавками, газированные напитки и жвачки, которые запрещены к продаже в учебных заведениях. Об этом заместитель главы Пскова, депутат Псковской городской Думы Елена Полонская рассказала в прямом эфире проекта ПАИ-live сегодня, 26 марта, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Елены Полонской, в школах можно продавать только выпечку, салаты, соки и негазированные напитки. При этом она отметила, что во время рейда по псковским школам дети выразили желание покупать йогурты с термической обработкой и фрукты. Елена Полонская уверена, что ассортимент продуктов можно расширить.

Кроме того, замглавы Пскова отметила, что предприниматель согласовывает с Роспотребнадзором «правильный список» продуктом, но позже появляется «неправильный». Елена Полонская считает, что предприниматели осознанно завозят запрещенные продукты в образовательные учреждения. Она также добавила, что вопрос о нарушениях будет вынесен на заседание сессии гордумы. Елена Полонская подчеркнула, что будет выступать за расторжение договоров с такими предпринимателями. Заместитель главы города уверена, что в Пскове существуют добросовестные предприниматели.

Елена Полонская также заявила, что по вопросу ремонта пищеблоков в образовательных учреждениях города необходима дополнительная программа. Она считает, что нужно закупить новую посуду, вентиляционное оборудование, отремонтировать помещения пищеблока. Но пока, по словам Елены Полонской, проблему обсуждали только с Управлением образования города и необходимо заложить формирование программы по ремонту пищеблоков в бюджет на 2020 год.