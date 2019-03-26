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Общество

За проезд по платным дорогам в Псковской области можно будет расплатиться картами

Внесены изменения в постановление администрации области № 459 «О порядке организации использования автомобильных дорог на платной основе» от 25 декабря 2001 года. Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает с заседания администрации региона, которое состоялось сегодня, 26 марта.

Докладчик по вопросу, и. о. председателя регионального Комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Ёлкин пояснил, что проект содержит изменения, направленные на расширение способов оплаты за проезд по платным автодорогам области и уточнения некоторых формулировок.

Проектом предусмотрены дополнительные способы оплаты проезда по платным автодорогам в виде оплаты проезда с помощью платежных (банковских) карт и предварительной оплаты проезда, путем заключения договора вне пункта взимания платы за проезд.

Также предлагается освободить от платы за проезд транспортные средства граждан, проживающих на территории Псковской области.

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