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Общество

Этап эстафеты «Дорога Памяти» прошел сегодня в Пскове у Могилы неизвестного солдата

Сегодня, 26 марта, в Пскове у мемориального комплекса «Могила неизвестного солдата» прошло торжественное мероприятие, посвященное проведению эстафеты «Дорога Памяти», приуроченной к 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В митинге приняли участие областное, городское руководство, личный состав аппарата следственного управления, представители государственной, законодательной и исполнительной власти Псковской области и Пскова, ветераны Великой Отечественной войны, граждане Пскова.

Открывая торжественное мероприятие, руководитель Следственного Управления Следственного Комитета Российской Федерации по Псковской области, генерал-майора юстиции Петр Крупеня отметил значимость проводимой эстафеты «Дорога Памяти», как символа преемственности поколений.

Глава Пскова Иван Цецерский обратился к присутствующим и от имени горожан и муниципалитета выразил благодарность организаторам эстафеты, в частности, председателю Следственного Комитета России Александру Бастрыкину и Управлению Следственного Комитета по Псковской области. Глава города отметил, что дань памяти павших всегда была во главе угла у псковичей, а на подвиги наших фронтовиков сегодня равняются войска псковского гарнизона и все, кто носит погоны. Также он подчеркнул, что данное событие имеет особую значимость для Пскова, который в этом году отмечает 75-летие со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

В завершении митинга участники произвели процедуру забора земли и совершили возложение цветов к Могиле неизвестного солдата.

Напомним, эстафета «Дорога Памяти» проводится Следственным Комитетом РФ по решению председателя Следственного Комитета России Александра Бастрыкина. Старт эстафете был дан 15 января 2019 года во Владивостоке, где в присутствии сотен человек сотрудникам Следственного Комитета передали капсулу с землей с мест Хасанских событий. Эстафета «Дорога Памяти» пройдет через десять городов России, где сотрудникам Следственного Комитета также будут переданы специальные капсулы с землей тех мест, где ковалась Великая Победа, и завершится в мае у стен Брестской крепости - там, где началась Великая Отечественная война. К Вечному огню в Бресте будет доставлена капсула с землей городов-героев и городов воинской славы России и Белоруссии. После торжественного закрытия эстафеты памяти капсула будет передана на хранение в музей Следственного Комитета Российской Федерации.

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